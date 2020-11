Mauritania: capo stato maggiore Meguett, in corso ristrutturazione Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di stato maggiore delle Forze armate mauritane, Mohamed Ould Bamba Ould Meguett, ha dichiarato che la Mauritania sta ristrutturando il proprio esercito per sostenere le nuove richieste di sicurezza nella regione. Meguett è intervenuto alla 12ma sessione ordinaria dei capi di stato maggiore dei paesi membri dell'iniziativa 5 + 5 che riunisce Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Malta, a livello europeo e Mauritania, Tunisia, Algeria, Marocco e Libia nel Maghreb arabo. Nel suo discorso Meguett ha ribadito che la Mauritania continuerà la sua lotta contro il terrorismo e la criminalità in tutte le sue forme, attraverso un approccio globale alla sicurezza. Meguett ha infine elogiato il livello di cooperazione tra i paesi membri del gruppo, in particolare nei settori della formazione e della formazione degli ufficiali dei paesi membri che hanno consentito il trasferimento di competenze e lo scambio di esperienze. (Res)