Algeria: ministro Finanza Abdel Rahman, legge finanziaria arriva in circostanze eccezionali

- Il ministro delle Finanze algerino, Ayman bin Abd al Rahman, ha presentato il progetto di legge finanziaria per l'anno 2021 ai deputati dell'Assemblea nazionale del popolo durante una sessione presieduta dal presidente del parlamento, Suleiman Shanin, e alla presenza di membri del governo. Abdul Rahman ha detto all'inizio della sua presentazione che la stesura della legge finanziaria per il 2021 è avvenuta in un contesto che potrebbe essere definito "eccezionale", caratterizzato dalla congiunzione di due fattori principali, ovvero la recessione economica globale e la crisi sanitaria globale senza precedenti. Il progetto di legge finanziaria per il 2021 prevede una crescita del Pil reale del 4 per cento, dopo una contrazione del 4,6 per cento, secondo le stime di chiusura del 2020. (Ala)