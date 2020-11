Regno Unito: parlamentari conservatori anti-restrizioni contrari a nuove "ripetute" chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di oltre 30 parlamentari conservatori, che avevano già votato contro l'attuazione della quarantena nazionale al momento in vigore in Inghilterra, hanno formato un nuovo gruppo alla Camera dei comuni, con l'intenzione di prevenire l'implementazione di ulteriori restrizioni a livello nazionale. Il "Covid Recovery Group" (questo il nome del gruppo), secondo quanto annunciato dai membri, farà pressione perché sia utilizzato un approccio differente per combattere la pandemia quando il lockdown nazionale terminerà il 2 dicembre, allo scopo di permettere al Paese di "vivere con il virus". Per fare ciò, il gruppo vuole che l'analisi del danno economico delle misure venga presa maggiormente in considerazione, e questa possa essere messa a fianco dei consigli scientifici, rendendola ugualmente importante. Il primo ministro, Boris Johnson, ha sottolineato come l'Nhs (il sistema sanitario nazionale britannico) sia a rischio di incorrere in un "disastro medico" se non fossero state prese azioni drastiche per combattere l'avanzata del virus, aggiungendo che i numeri delle ospedalizzazioni e dei decessi sono "inconfutabili", giustificando così la chiusura di tutte le attività non necessarie fino al 2 dicembre. (Rel)