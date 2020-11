﻿Difesa: Tofalo ricorda vittime eccidio Kindu in Congo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La storia delle Forze Armate è segnata da episodi tragici e da militari coraggiosi che hanno perso la vita al servizio del Paese. L'11 novembre 1961, l'Aeronautica Militare pagò un prezzo altissimo in termini di vite umane. Sono trascorsi 59 anni dai tragici giorni di Kindu, in Congo, prima missione internazionale dell'Aeronautica Militare dopo il secondo conflitto mondiale, dove vennero brutalmente trucidati 12 aviatori e un ufficiale medico". Questo il messaggio del sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, del Movimento 5 stelle, nell'anniversario dell'eccidio. "C'è un filo conduttore che unisce i nostri caduti a tutti i militari in servizio: credere nel giuramento prestato ed essere sempre pronti a sacrificare la propria vita per la Patria", scrive Tofalo. "Il mio pensiero oggi - aggiunge - è rivolto a tutti i genitori, alle mogli, ai figli, che convivono con il profondo dolore della perdita di un congiunto. I nostri caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace sono testimonianza di estremo coraggio e senso del dovere. Le nostre Forze Armate sono da sempre simbolo di coesione nazionale, nelle quali gli italiani si riconoscono, e importante strumento di cooperazione e politica internazionale per stabilizzare le aree più critiche del pianeta e garantire maggiore sicurezza e pace".(Com)