Siria: oggi a Damasco la conferenza sui rifugiati, assenti Ue e Turchia

- Prende il via oggi al Palazzo dei congressi di Damasco una conferenza internazionale sulla questione del ritorno dei rifugiati siriani, organizzata dalle autorità di Siria e Russia. Secondo l’agenzia di stampa siriana “Sana” i lavori della conferenza, che durerà due giorni (fino a domani 12 novembre), prenderanno in esame nelle varie sessioni “la situazione attuale in Siria” e “le circostanze del ritorno degli emigrati, gli ostacoli al loro ritorno, in aggiunta alla facilitazione del loro ritorno in patria”. La conferenza dovrebbe, inoltre, concentrarsi sulla ricostruzione post-bellica della Siria, prendendo in considerazione le questioni degli aiuti umanitari, della cooperazione fra organizzazioni scientifiche ed educative e la ricostruzione delle infrastrutture energetiche nel Paese. Al termine della conferenza dovrebbe essere rilasciata una dichiarazione congiunta. Secondo quanto dichiarato dal viceministro degli Esteri di Damasco, Ayman Susan, l’invito alla conferenza è stato rivolto a tutti i paesi con l’eccezione della Turchia, perché “non si può sperare nulla di positivo dal regime di (Recep Tayyip) Erdogan, che sostiene le organizzazioni terroristiche in Siria”. Secondo quanto riferito da Susan, fra i partecipanti alla conferenza figureranno Cina, Russia, Iran, Libano, Emirati Arabi Uniti, Pakistan e Oman, mentre le Nazioni Unite parteciperanno in qualità di osservatore. (segue) (Res)