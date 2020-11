Siria: oggi a Damasco la conferenza sui rifugiati, assenti Ue e Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto annunciato martedì dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, non prenderanno parte invece all’iniziativa l'Unione europea e i suoi Stati membri, che pure sono stati invitati. Secondo Borrell, per l'Ue la priorità al momento attuale è "un'azione concreta per creare le condizioni per un ritorno sicuro, volontario, dignitoso e sostenibile dei rifugiati e degli sfollati interni nelle loro zone d'origine", in linea con il diritto internazionale e con le soglie di protezione e i parametri per il ritorno dei rifugiati in Siria, come stabilito dall'Onu nel febbraio 2018, con l'Unhcr che gode di un accesso pieno e senza ostacoli in tutta la Siria. "In quanto tale, la conferenza è prematura", ha dichiarato Borrell. Per l'Ue, la decisione di tornare deve essere sempre individuale, ma le condizioni all'interno della Siria al momento non si prestano alla promozione di un ritorno volontario su larga scala, in sicurezza e dignità, in linea con il diritto internazionale. Per l'Ue, i limitati ritorni che hanno avuto luogo dimostrano "i molti ostacoli e le minacce" che il ritorno degli sfollati interni e dei rifugiati presenta e si devono affrontare. "In particolare la coscrizione forzata, la detenzione indiscriminata, le sparizioni forzate, la tortura, la violenza fisica e sessuale, la discriminazione nell'accesso ad alloggi, terreni e proprietà, nonché i servizi di base poveri o inesistenti", ha spiegato Borrell. (Res)