Al via a Washington i colloqui Usa-Giappone sulla condivisione dei costi per la difesa

- Giappone e Stati Uniti hanno intrapreso a Washington i negoziati per la ridefinizione degli oneri economici relativi allo stanziamento delle forze statunitensi sul territorio giapponese. Lo ha annunciato il governo giapponese oggi, 11 novembre. Durante l’incontro, Stati Uniti e Giappone hanno concordato in merito all’importanza di “aumentare ulteriormente il carattere fortemente solidale” dell’alleanza, e di concordare “un esito mutualmente benefico” dei negoziati. L’accordo per la condivisione dei costi attualmente in vigore, di durata quinquennale, scadrà al termine dell’attuale anno fiscale giapponese, il prossimo marzo 2021. “CI approcceremo ai negoziati tenendo conto dell’ambiente di sicurezza nazionale e della situazione fiscale sempre più stringenti”, ha commentato il ministro della Difesa giapponese, Nobuo Kishi, nel corso di una conferenza stampa. Ad oggi la presenza militare Usa in Giappone ammonta a circa 55mila militari; il presidente Donald Trump ha chiesto più volte che Tokyo aumenti il proprio contributo ai costi di mantenimento di tale contingente. Una presidenza del democratico Joe Biden potrebbe comportare un alleggerimento della pressione su Tokyo.Nelle scorse settimane Giappone e Stati Uniti hanno intrapreso negoziati di lavoro preliminari per un nuovo accordo di condivisione dei costi di stazionamento delle forze Usa in quel paese asiatico. Il primo incontro tra i funzionari di Esteri e Difesa dei due paesi si è tenuto in videoconferenza lo scorso 16 ottobre. I due paesi rinegozieranno il bilancio stanziato dal Giappone per la presenza militare Usa nel paese nell’arco dei cinque anni a partire da aprile 2021. Data l’incertezza rappresentata dalle elezioni presidenziali Usa, e l’intenzione di Tokyo di approntare la legge di bilancio per il prossimo anno fiscale entro la fine di dicembre, i due paesi alleati potrebbero optare per un accordo provvisorio valido un solo anno. I negoziati veri e propri, comunque, avranno inizio solo nelle prossime settimane. Ad oggi circa 54mila militari statunitensi sono presenti in Giappone nell’ambito del trattato bilaterale sulla sicurezza in vigore tra i due paesi. Al momento Tokyo contribuisce a tale nutrita presenza militare con un contributo annuo di 200 miliardi di yen (circa 1,9 miliardi di dollari).Il primo ministro del Giappone, Yoshihiude Suga, ha dichiarato il 9 novembre di voler lavorare con il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, per rafforzare ulteriormente l’asse di sicurezza tra i due paesi. Suga si è complimentato con Biden e con la sua vice, Kamala Harris, per la loro vittoria alle urne della scorsa settimana, ed ha ricordato che Stati Uniti e Giappone condividono valori fondamentali come la libertà e la democrazia. Suga ha auspicato di proseguire la cooperazione in futuro per “garantire la pace e la prosperità nella regione dell’Indo-Pacifico”. Suga ha però precisato che per il momento non contatterà direttamente Biden, e che deciderà nelle prossime settimane quando fissare la sua prima visita ufficiale negli Usa nella veste di premier del Giappone: una cautela apparentemente dettata dalle accuse di frode elettorale mosse dal presidente Usa uscente, Donald Trump, che ha promesso una battaglia legale per verificare l’esito del voto. (Git)