Energia: Eni e HitecVision annunciano la nascita di Vargronn

- Eni e HitecVision, investitore di punta nel settore del private equity, annunciano oggi la nascita di una nuova società, Vargronn, focalizzata su progetti di energia rinnovabile in Norvegia e nel mercato nordico. Lo rende noto un comunicato stampa. Vargronn, fondata sulla collaborazione di ampio respiro tra Eni e HitecVision che ha già portato alla costituzione di Var Energi, società leader nel settore dell'esplorazione e produzione di idrocarburi in Norvegia, ha come obiettivo di diventare una delle maggiori aziende nello sviluppo, costruzione, gestione e finanziamento di progetti di energia rinnovabile nel Paese. Come primo passo, la società intende perseguire le opportunità offerte dal settore dell'eolico offshore, partecipando alle prossime gare per le licenze offshore in Norvegia e supportando la decarbonizzazione degli asset upstream di Var Energi. Inoltre, Vargronn esplorerà opportunità nell'ambito delle energie rinnovabili, con l'ambizione a lungo termine di raggiungere una capacità installata di circa 1 GW nel 2030. (segue) (Com)