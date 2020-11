Energia: Eni e HitecVision annunciano la nascita di Vargronn (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo norvegese, consentendo alle società private di presentare domanda per i diritti di licenza nelle rinnovabili offshore, ha segnato un passo importante verso la creazione di un'industria eolica offshore nazionale. HitecVision è il più grande investitore privato nel settore degli idrocarburi in Norvegia e ha annunciato l'obbiettivo di contribuire in maniera importante alla transizione energetica attraverso futuri investimenti in energie rinnovabili e infrastrutture. "La Norvegia, come leader globale nelle operazioni offshore e uno dei principali paesi produttori di energia, è in grado di sviluppare un importante settore dell'eolico offshore, con una significativa creazione di valore. Vediamo questa opportunità come un interessante caso di investimento ", afferma Ole Ertvaag, ceo e partner fondatore di HitecVision. Vargronn è detenuta da Eni con una quota del 69,6 per cento, e da HitecVision con una quota del 30,4 per cento. (Com)