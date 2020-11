Libia: proseguono i colloqui di Sirte su cessate il fuoco e ritiro dei mercenari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una curiosità: i membri della Commissione che fanno capo al Governo di accordo nazionale libico (Gna), per raggiungere la città di Sirte, sono atterrati nell'aeroporto della città di Sidra, nota per essere un importante teminal della zona della Mezzaluna petrolifera, per poi recarsi via terrà nel luogo della riunione. Sul profilo Facebook dell'operazione "Vulcano di Rabbia", in prima linea nella difesa di Tripoli dall'offensiva del generale Khalifa Haftar, si sostiene che la delegazione di Tripoli sia stata dirottata su Sidra, distante ben 175 chilometri da Sirte, non potendo atterrare nella base aerea di Qardhabia per la presenza dei mercenari della società russa Wagner. La città di Sirte ha una forte valenza simbolica e strategica in Libia. Anzitutto si trova nel centro del Golfo della Sirte ed è uno snodo fondamentale lungo l'arteria stradale che percorre la costa libica. Su impulso del defunto colonnello Muammar Gheddafi, in questa città ha avuto origine l'Unione Africana: lo stesso complesso di Ouagadougou dove hanno luogo i negoziati militari ha dato i natali all'organizzazione regionale. Il rais, peraltro, era nato a 20 chilometri da Sirte e in questo stesso luogo aveva trovato la morte il 20 ottobre del 2011, ucciso da un colpo di pistola alla testa dopo essere stato catturato dai ribelli mentre si nascondeva in una conduttura. (segue) (Lit)