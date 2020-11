Cile: governo nuovamente sconfitto in parlamento su progetto secondo ritiro anticipato fondi pensione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine ottobre il governo aveva annunciato la presentazione di un ricorso alla Corte Costituzionale nel caso venisse approvato dal parlamento il progetto. L'iniziativa del parlamento prevede infatti un'ulteriore modifica della Costituzione e ripete quella già approvata lo scorso 23 luglio che permise un'iniezione di liquidi nel mercato stimata in circa 15 miliardi di dollari nel contesto della crisi determinata dall'impatto della pandemia. Il sottosegretario alla presidenza, Juan José Ossa, aveva quindi ribadito la contrarietà del governo al progetto e aveva affermato in parlamento che "mentre rimane in vigore l'attuale costituzione bisogna rispettarla". Ossa aveva quindi presentato una "riserva di costituzionalità" sul progetto che era già passato in sede di commissione con i voti anche di parte della coalizione di governo. Secondo il ministro delle Finanze, Ignacio Briones, d'altra parte la seconda tornata di prelievi potrebbe arrivare fino 20 miliardi di dollari, una cifra che "non si giustifica" con l'attuale contesto. (segue) (Abu)