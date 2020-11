Cile: governo nuovamente sconfitto in parlamento su progetto secondo ritiro anticipato fondi pensione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati forniti dall'Ente sulle pensioni (Superintendencia de pensiones - Sp), nella prima tornata i prelievi erano stati equivalenti a circa 15 miliardi di dollari e l'87 per cento degli aventi diritto aveva fatto uso di questa facoltà. In media, riferisce la Sp, erano stati ritirati l'equivalente di 1700 dollari per persona. La cifra aveva rappresentato un impatto notevole per la ripresa del mercato interno e l'attività economica castigati dalle misure legate all'emergenza sanitaria e dalla crisi globale che ne è derivata. La Sp ha definito come "inedito", nei quaranta anni dalla creazione del sistema privato di capitalizzazione delle pensioni nel paese tale processo di riscossione di massa. L'iniziativa di riformare la costituzione era stata promossa dall'opposizione con l'obiettivo di permettere ai cittadini di disporre di liquidi sufficiente a fronteggiare gli effetti della crisi economico. Questo a fronte di uno stanziamento del governo - pari a circa 5 miliardi di euro - non ritenuto sufficiente. (segue) (Abu)