Usa-Nigeria: convocato incontro virtuale della coalizione globale contro l’Isis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Nigeria hanno convocato ieri, 10 novembre, una riunione virtuale dei paesi membri della coalizione globale per sconfiggere l’Isis, Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. All’incontro hanno preso parte anche rappresentanti degli Stati dell’Africa Occidentale e di diverse organizzazioni regionali, che hanno fatto il punto della minaccia rappresentata dallo Stato islamico in quel contesto regionale e del contributo che può giungere dalla coalizione globale per garantire la sconfitta dello Stato islamico nel Continente africano. Il coordinatore per il controterrorismo Nathan A. Sales ha preso parte all’incontro nella sua nuova veste di inviato speciale per la coalizione globale, ed ha evidenziato il nuovo focus della coalizione verso la sconfitta delle branche e delle organizzazioni affiliate all’Isis a livello globale. Sales ha anche espresso il proprio apprezzamento nei confronti della delegazione nigeriana, guidata dal contrammiraglio Yaminu E. Musa, coordinatore del Centro antiterrorismo presso l’Ufficio del consigliere di sicurezza nazionale della Nigeria, che ha co-organizzato l’incontro. L’incontro ha incluso anche sessioni tese ad aumentare la comprensione delle minacce, presiedute dall’inviato speciale per il Sahel degli Stati Uniti, ambasciatore Peter Pham, (Nys)