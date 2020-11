Usa-Taiwan: segretario Pompeo annuncia dialogo economico il 20 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha annunciato ieri, 10 novembre, che Stati Uniti e Taiwan terranno un nuovo dialogo economico il prossimo 20 novembre. Al Dialogo per il partenariato di prosperità economica prenderà parte una delegazione Usa guidata dal sottosegretario di Stato Usa per la crescita economica, l’energia e l’ambiente, Keith Krach, che ha visitato personalmente Taiwan lo scorso settembre, suscitando dure proteste da parte della Cina. “Il dialogo certifica che le nostre relazioni economiche con Taiwan, una democrazia vibrante e un partner affidabile, sono solide e in crescita”, ha dichiarato Pompeo nel corso di una conferenza stampa. Secondo Pompeo, il dialogo “aiuterà ad accrescere la cooperazione su tutti i fronti, dall’edificazione di catene di approvvigionamento sicure (…) sino alla sicurezza del 5G, alla salute, e altro”. (segue) (Nys)