Usa-Taiwan: segretario Pompeo annuncia dialogo economico il 20 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato Usa per la crescita economica, l’energia e l’ambiente Keith Krach ha concluso il 19 settembre una visita di due giorni a Taiwan dopo alcuni incontri e l’omaggio al defunto presidente taiwanese Lee Teng-hui, che si è tenuto nell’Università Aletheia di Taipei. Il più alto funzionario del dipartimento di Stato Usa a visitare l’Isola da 41 anni ha incontrato attivisti per la democrazia cinesi e di Hong Kong, oltre ai vertici taiwanesi. Il numero 3 del dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha incontrato il libraio di Hong Kong Lam Wing-kee, il leader degli studenti di Tienanmen di origine uigura Wu’er Kaixi e i militanti cristiani cinesi Liao Qiang e Ren Ruiting. Sulla sua pagina Facebook , Wu’er Kaixi ha scritto che sono stati affrontati argomenti che vanno dalla situazione nello Xinjiang e in Tibet alla questione di Taiwan. (Nys)