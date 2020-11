Elezioni Usa: il vicegovernatore del Texas offre ricompense a chi presenti prove di frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicegovernatore repubblicano del Texas, Dan Patrick, ha offerto ieri, 10 novembre, un milione di dollari da distribuire a chiunque si faccia avanti con informazioni credibili in merito a potenziali frodi alle elezioni dello scorso 3 novembre. “Gli informatori dovrebbero consegnare le prove alle forze dell’ordine locali. Chiunque fornisca informazioni che conducano ad arresti o a condanne definitive per frode elettorale riceverà una ricompensa minima di 25mila dollari”, ha dichiarato il vicegovernatore nel corso di una conferenza stampa. Il clima negli Stati Uniti, all’indomani delle elezioni del 3 novembre, si fa sempre più teso: il democratico Joe Biden, proclamato presidente eletto dai principali media statunitensi lo scorso fine settimana, ha definito “imbarazzante” il rifiuto del presidente Donald Trump di riconoscere la propria sconfitta alle urne. Trump, dal canto proprio, è deciso a intraprendere una battaglia legale in diversi Stati chiave – primi tra tutti Pennsylvania, Georgia e Wisconsin – dove il suo avversario democratico ha vinto le elezioni con margini ristretti, ribaltando l’iniziale vantaggio del presidente in carica grazie all’afflusso di voti postali dopo la chiusura delle urne. Patrick ha presentato la propria iniziativa come parte di uno sforzo più vasto a sostegno delle battaglie legali del presidente Trump, che contesta presunte frodi elettorali sistemiche. il vicegovernatore ha citato a presunta prova di irregolarità il divieto opposto agli osservatori elettorali repubblicani di assistere allo spoglio delle schede nei succitati Stati contesi, e diversi casi di mancata verifica delle firme e dei timbri dei voti postali in quegli stessi Stati. La campagna di Trump afferma inoltre di aver individuato migliaia di voti postali fraudolenti, attribuiti a persone decedute in diversi Stati: tutte accuse che però non hanno trovato per ora alcuna validazione giudiziaria. (Nys)