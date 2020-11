Indonesia: vendite al dettaglio in forte calo nel mese di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia ha registrato ad ottobre un calo delle vendite al dettaglio dell’8,7 per cento su base annua, un marginale miglioramento rispetto alla contrazione del 9,2 per cento registrata il mese precedente. Lo ha reso noto la banca centrale di quel paese oggi, 11 novembre. Rispetto al mese di settembre sono aumentate le vendite di cibo, bevande e tabacco, così come quelle di capi d’abbigliamento e carburante, secondo un sondaggio della banca centrale che ha coinvolto circa 700 rivenditori in 10 tra le maggiori città del Paese, inclusa la capitale Giacarta. Il dato è migliore rispetto alle previsioni formulate da Bank Indonesia, che aveva previsto per il mese scorso un calo delle vendite del 10 per cento annuo. (segue) (Fim)