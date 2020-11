Svezia-Cina: tribunale sospende esclusione di Huawei dalla rete 5G svedese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 novembre Huawei aveva presentato un appello contro la decisione della Svezia di escludere le tecnologie dell'azienda dallo sviluppo della rete del 5G nel paese scandinavo. Lo ha annunciato l'ente di regolamentazione del mercato svedese delle telecomunicazioni (Pts) tramite una nota. "Quello che succede ora è che invieremo l'appello alla corte amministrativa di Stoccolma. Dopo di che, loro gestiranno il caso", ha spiegato un portavoce di Pts. Nel mese di ottobre il governo della Svezia ha escluso Huawei dallo sviluppo della rete 5G, unendosi ad altri paesi europei che hanno ritenuto la società cinese non affidabile per motivi di sicurezza. "Pensiamo che la decisione presa non è buona per i consumatori e neanche per la Svezia in generale", ha dichiarato il vicepresidente esecutivo di Huawei per l'Europa del nord e centro-orientale, Kenneth Fredriksen. (Cip)