Usa: sono più i leader stranieri che hanno riconosciuto Biden che i senatori repubblicani (2)

- "Prima di tutto, sto facendo sapere loro che gli Stati Uniti sono tornati di nuovo in gioco", ha detto Biden a proposito delle sue telefonate con i leader stranieri. Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha inviato un messaggio per congratularsi con Biden. Erdogan ha annunciato che Ankara è decisa a mantenere una "stretta cooperazione" con Washington e a "lavorare a stretto contatto con l'amministrazione Usa" nei prossimi mesi, secondo il quotidiano turco "Daily Sabah". Il primo ministro britannico Boris Johnson che si è congratulato al telefono con Joe Biden si è detto impaziente di "rafforzare la partnership" tra i due Paesi. Il presidente francese Emmanuel Macron - ha riportato l'emittente "Cnn" - ha parlato con Biden nel pomeriggio e ha detto di essere pronto a lavorare insieme su clima, salute, lotta al terrorismo. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha concordato con Biden sull'importanza della "cooperazione transatlantica in vista di tutte le sfide globali", ha detto il suo portavoce. "Si è congratulata con lui e con il vicepresidente designato Kamala Harris per la vittoria elettorale e si è augurata una collaborazione 'stretta' basata sulla 'fiducia'", ha dichiarato il portavoce di Merkel. (Nys)