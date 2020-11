Usa-Nuova Zelanda: Pompeo tiene colloquio telefonico con l’omologa Mahuta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 novembre scorso il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha nominato ministro degli Esteri Nanaia Mahuta, una indigena Maori, con l’intenzione di fare del prossimo governo neozelandese uno tra i più diversi al mondo. Mahuta, che quattro anni fa era divenuta la prima donna nel parlamento neozelandese, è la prima donna indigena a capo della diplomazia del suo Paese. Il precedente ministro degli Esteri, Winston Peters, era a sua volta un Maori. “E’ un privilegio per me avere la possibilità di guidare il discorso sullo spazio internazionale”; ha dichiarato Mahuta. Il Partito laburista di Jacinda Ardern ha vinto le elezioni politiche dello scorso ottobre ottenendo il 49,1 per cento dei consensi, e conquistando così 64 dei 120 seggi parlamentari complessivi. Il nuovo parlamento sarà occupato quasi per la metà da donne, e il 10 per cento da esponenti della comunità Lgtbq. (Nys)