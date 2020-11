Elezioni Usa: Arizona verso il riconteggio automatico dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha quasi colmato lo svantaggio che lo separa dal democratico Joe Biden nello Stato dell’Arizona, dove è ancora in corso lo spoglio delle schede dopo le elezioni dello scorso 3 novembre. A spoglio quasi ultimato, Trump può contare su 1,642 milioni di voti (il 49,05 per cento), mentre Biden è ancora in testa con 1,655 milioni di voti (49,44 per cento), un margine di meno di 4 decimi di punto percentuale. La legge in vigore in Arizona prevede il riconteggio automatico dei voti in caso di elezioni conclusesi con uno scarto inferiore ad un punto percentuale. L’emittente televisiva “Fox News” aveva assegnato l’Arizona a Biden poche ore dopo la chiusura dei seggi il 3 novembre, innescando dure critiche da parte della campagna elettorale del presidente. L’Arizona assegna 11 grandi elettori, e almeno di ribaltamenti dei risultati in Stati chiave come la Pennsylvania, teatro di cause legali da parte del presidente, non basterebbe a ribaltare l’esito dell’elezione presidenziale, che ha premiato il democratico Biden. (Nys)