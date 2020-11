Giappone-Usa: premier Suga terrà colloquio con Biden il 12 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, terrà un colloquio telefonico con il presidente eletto Usa Joe Biden già domani, 12 novembre. Lo hanno riferito fonti governative giapponesi citate dall’ageniza di stampa “Kyodo”. Secondo le fonti, Suga intende congratularsi col democratico Biden per la vittoria alle elezioni dello scorso 3 novembre, anche se negli Usa l’esito del voto è contestato dal presidente in carica, Donald Trump, che ha lanciato un’offensiva legale in diversi Stati chiave del Midwest. Suga intende anche discutere con Biden l’importanza dell’alleanza tra Stati Uniti e Giappone. Biden ha già tenuto colloqui telefonici con diversi leader globali, inclusi quelli di Canada, Regno Unito, Germania, Francia e Irlanda. Il colloquio telefonico sarà un’opportunità per Suga di stabilire un primo contatto diretto con Biden, e di perorare la visione di una regione indo-pacifica libera e aperta promossa assieme all’amministrazione del presidente Donald Trump. (segue) (Git)