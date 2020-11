Giappone-Usa: premier Suga terrà colloquio con Biden il 12 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihiude Suga, ha dichiarato il 9 novembre di voler lavorare con il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, per rafforzare ulteriormente l’asse di sicurezza tra i due paesi. Suga si è complimentato con Biden e con la sua vice, Kamala Harris, per la loro vittoria alle urne della scorsa settimana, ed ha ricordato che Stati Uniti e Giappone condividono valori fondamentali come la libertà e la democrazia. Suga ha auspicato di proseguire la cooperazione in futuro per “garantire la pace e la prosperità nella regione dell’Indo-Pacifico”. Suga ha però precisato che per il momento non contatterà direttamente Biden, e che deciderà nelle prossime settimane quando fissare la sua prima visita ufficiale negli Usa nella veste di premier del Giappone: una cautela apparentemente dettata dalle accuse di frode elettorale mosse dal presidente Usa uscente, Donald Trump, che ha promesso una battaglia legale per verificare l’esito del voto. (Git)