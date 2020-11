Bolivia: maggioranza e opposizione raggiungono accordo in Senato su composizione commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le diverse forze politiche che compongono il Senato della Bolivia hanno lanciato un messaggio contro la polarizzazione politica nel paese raggiungendo oggi un accordo sulla composizione delle commissioni nel nuovo mandato legislativo iniziato questo lunedì. Lo riporta oggi il quotidiano "El Deber". Il capogruppo di principale partito all'opposizione (Comunidad Ciudadana), Adolfo Flores, ha dichiarato in questo senso che "la responsabilità principale della politica è contribuire a pacificare il paese e riattivare l'economia". Il presidente del Senato, il giovane esponente del Movimiento al Socialismo (Mas), Andronico Rodriguez, ha sottolineato quindi che grazie ad accordi trasversali alcune commissioni sono presiedute da membri dell'opposizione. Tra i nomi di spicco figurano quelli della senatrice Patricia Arce (Mas) a capo della commissione Giustizia, e Virginia Velasco (Mas) che assumerà la guida della commissione Affari Costituzionali. Rodriguez ha affermato che in questo modo già dalla prossima settimana sarà possibile iniziare il dibattito di progetti legge in aula. (segue) (Brb)