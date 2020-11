Lazio: centrosinistra apre a Cacciatore (Verdi), "si a nuova fase su ambiente e sociale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza del centrosinistra in Consiglio regionale del Lazio apre all'appello lanciato dal consigliere di Europa Verde Marco Cacciatore. "Abbiamo letto l'appello del consigliere di Europa verde Marco Cacciatore per l'avvio di una nuova fase di confronto e condivisione sui temi ambientali e sociali nella nostra Regione. Ne condividiamo l'approccio e le finalità: proseguire sulla strada della transizione ecologica e della lotta alle disuguaglianze, della vicinanza ai territori e ai bisogni delle persone, è ancor più necessario oggi che la crisi sanitaria, economica e sociale ci impone scelte innovative e coraggiose". Lo dichiarano in una nota i capigruppo della maggioranza in Regione Lazio Marco Vincenzi (Pd), Marta Bonafoni (Civica Zingaretti), Paolo Ciani (Demos), Alessandro Capriccioli (+Europa Radicali), Daniele Ognibene (Leu), Enrico Cavallari (Italia Viva). "Siamo determinati a perseguire questa strada nella seconda metà della legislatura, siamo convinti che farlo con una maggioranza più larga ci darà maggiore forza ed efficacia", concludono i capigruppo di maggioranza.(Com)