Usa: Facebook colpisce le pagine collegate a Steve Bannon

- Facebook ha rimosso una rete di pagine collegate all'ex stratega capo della Casa Bianca, Steve Bannon. Secondo il sito di approfondimento politico "The", queste pagine diffondevano informazioni errate sui presunti brogli alle ultime presidenziali. La società ha rimosso sette pagine che complessivamente avevano più di 2,45 milioni di follower, secondo l'organizzazione attivista Avaaz, che venerdì ha notificato a Facebook la rete di pagine collegate a Bannon come parte dell'indagine del gruppo sulla disinformazione elettorale. Facebook ha confermato che l'azienda "ha rimosso diversi gruppi di attività per aver usato tattiche di comportamento non autentiche per aumentare artificialmente il numero di persone che hanno visto il loro contenuto". (Nys)