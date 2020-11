Usa: il 70 per cento dei Repubblicani non crede siano state elezioni libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti, il 70 per cento dei Repubblicani non crede che il presidente eletto Joe Biden abbia vinto un'elezione "libera ed equa", secondo un nuovo sondaggio di Politico/Morning Consult. La risposta segna un netto aumento rispetto al 35 per cento degli elettori del Partito repubblicano che avevano dichiarato di ritenere che le elezioni non sarebbero state eque prima del giorno delle elezioni di martedì scorso. Il 96 per cento dei Democratici intervistati ha dichiarato di avere fiducia nel processo elettorale e di ritenere che sia libero ed equo, in netto aumento rispetto al 52 per cento degli elettori del partito che avevano espresso questa opinione prima delle elezioni. La stragrande maggioranza degli intervistati nel complesso, il 69 per cento, ha dichiarato di ritenere che il paese stia andando nella direzione sbagliata, nonostante i risultati elettorali.(Nys)