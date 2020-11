Elezioni Usa: impiegato postale della Pennsylvania ritratta le accuse di brogli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impiegato postale della Pennsylvania che aveva parlato di una manomissione delle schede elettorali da parte di funzionari nello Stato ha ritrattato le sue affermazioni. Lo riporta il sito "The Hill". Il Comitato di Sorveglianza della Camera ha annunciato martedì che Richard Hopkins ha ritirato l'accusa secondo la quale un dirigente delle poste locale avrebbe detto agli impiegati di retrodatare le schede elettorali spedite dopo il giorno delle elezioni. Hopkins aveva firmato una dichiarazione giurata che attestava le sue affermazioni. Le affermazioni di Hopkins erano state ampiamente riprese dai Repubblicani ed erano al centro di una lettera del Sen. Lindsey Graham al dipartimento di Giustizia, che invitava ad aprire un'indagine federale. Il procuratore generale William Barr, con una mossa controversa, ha successivamente dato il via libera ai procuratori per indagare su accuse credibili di irregolarità e frodi elettorali. (Nys)