Cile: violenza in Araucania, governo crea nuovo coordinatore sicurezza nella regione

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha confermato oggi che nominerà un "coordinatore" tra governo ed autorità locali incaricato esclusivamente dei temi della sicurezza nella macrozona dell'Araucania e del Bio Bio, dove negli ultimi mesi si è registrata una forte scalata di violenze che viene messa in relazione con le rivendicazioni della comunità indigena mapuche. "Nomineremo un coordinatore affinché tutti gli sforzi che si fanno in relazione alla sicurezza dei cittadini possano essere messi in atto in modo unitario", ha dichiarato Pinera in un punto stampa tenuto al termine della prima giornata della visita nella regione al centro delle preoccupazioni del governo. Il presidente ha precisato ad ogni modo che "non esiste un superman in grado di risolvere da solo il problema" e che la nuova figura dovrà riportare direttamente sia al presidente che al ministro degli Interni, Rodrigo Delgado. "Si tratta di un ruolo molto delicato, stiamo cercando con molto scrupolo", ha quindi concluso il capo di Stato. (segue) (Nys)