Cile: violenza in Araucania, governo crea nuovo coordinatore sicurezza nella regione (2)

- In precedenza nella giornata di oggi Pinera aveva visitato le vittime delle violenze registrate nella regione come primo atto della missione disegnata per rispondere alla richiesta di maggior sicurezza proveniente dalle autorità locali. Il capo di Stato - accompagnato da una delegazione di alto profilo composta dal nuovo ministro degli Interni, Rodrigo Delgado, dal ministro dell'Economia, Lucas Palacios, e dalla ministra dello Sviluppo sociale, Karla Rubilar -, si era incontrato nella città di Temuco con la moglie di un agente della polizia (carabineros) ucciso il 30 ottobre scorso in un agguato e con vittime di episodi di violenza registrati nella regione negli ultimi mesi. (segue) (Nys)