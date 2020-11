Bolivia: maggioranza e opposizione raggiungono accordo in Senato su composizione commissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Mas, Luis Arce, è ufficialmente da domenica scorsa il nuovo presidente della Bolivia. L'ex ministro delle Finanze dei governi di Evo Morales ha prestato giuramento nell'aula della Assemblea legislativa plurinazionale Alp), il parlamento boliviano, promettendo impegno per rispondere alle necessità di tutti i cittadini. "Questo 8 di novembre del 2020 iniziamo una nuova tappa dela nostra storia e vogliamo farlo con un governo che sia per tutti e tutte, senza discriminazioni di nessuna natura", ha detto Arce parlando di un governo che "cercherà in ogni momento di ricostruire la nostra patria in unità per vivere in pace". Il nuovo capo dello Stato ha sottolineato il valore "fondamentale" della democrazia, che "non è solo il voto per eleggere le autorità a tutti i livelli, ma anche elezioni aperte e giuste. È la partecipazione di tutti e tutte, senza discriminazioni, la protezione dei diritti civili e politici, come la libertà di espressione e la libertà di organizzazione". (segue) (Brb)