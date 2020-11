Senato: Casellati, cordoglio per scomparsa di Gattegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, esprime "profondo cordoglio per la scomparsa di Renzo Gattegna, figura di riferimento del mondo ebraico italiano, per dieci anni alla guida dell’Ucei. Tutta l’Italia oggi - prosegue Casellati - ha perso un cittadino speciale, un uomo che aveva fatto della custodia e della divulgazione della memoria una missione di vita. Ci mancheranno la sua intelligenza, la sua gentilezza, la sua capacità di dialogo. Ai familiari e alla comunità ebraica italiana giunga la mia più sentita vicinanza”. (Com)