Atletica: assessore Trasporti Roma, con Calenda Olimpiadi neanche dopo 100 anni

- L'assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese, in merito alle parole del leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, scrive su Facebook: "Quattro anni fa furono in molti a parlare di Olimpiadi, senza però garantire ai romani le necessarie coperture. Nessuno lo dice, ma Roma avrebbe dovuto contribuire con ingenti risorse, mentre al tempo le casse comunali erano piene di baratri, nessun appalto per le manutenzioni di base, e opere rimaste incompiute da vent’anni - sostiene l'assessore -. La Capitale è ripartita, c’è ancora molto da fare, ma l’abbiamo rimessa in moto noi. Il peggio che abbiamo trovato è stato già risanato. Così come abbiamo pianificato lo sviluppo delle infrastrutture, in modo da poter ottenere i finanziamenti e realizzare in dieci anni quanto doveva essere fatto nei cinquanta precedenti. Ora possiamo candidare Roma a qualsiasi competizione, e vincere, come accaduto oggi per gli Europei di Atletica del 2024. Poi parla proprio Calenda, che con i zero euro che mise per Roma, le Olimpiadi la Capitale le avrebbe riviste neanche dopo 100 anni", conclude l'assessore Calabrese. (Rer)