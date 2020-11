Usa: Biden, "imbarazzante" che Trump non ammetta la sconfitta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto oggi che il rifiuto del presidente Donald Trump di ammettere la sconfitta non "cambia la dinamica" dei suoi piani di transizione, ma l'ha definito "un imbarazzo" che "non aiuterà l'eredità del presidente". Lo riporta il sito "Axios". Biden ha parlato con diversi giornalisti a Wilmington, nel Delaware, come avrebbe lavorato con i repubblicani al Congresso che non hanno riconosciuto la sua vittoria e se il rifiuto di Trump rende difficile guidare il Paese in modo unitario attraverso il periodo di transizione. "Penso che non aiuterà l'eredità del presidente. So dalle mie discussioni con i leader stranieri finora, che sono fiduciosi che le istituzioni democratiche degli Stati Uniti siano viste forti e durature", ha detto Biden dopo aver fatto osservazioni sul futuro dell'Affordable Care Act. "Penso che tutto si risolverà il 20 gennaio. E da qui ad allora, la mia speranza e la mia aspettativa è che il popolo statunitense sappia e capisca che c'è stata una transizione", ha aggiunto. "Non vedo la necessità di un'azione legale, francamente", ha detto Biden quando gli è stato chiesto da un giornalista se lo avrebbe preso in considerazione. "Finora non ci sono prove di nessuna di queste affermazioni fatte dal presidente o dal segretario di Stato Pompeo". "Stiamo già iniziando la transizione", ha sottolineato Biden. Siamo a buon punto. E la capacità dell'amministrazione di non riconoscere in alcun modo la nostra vittoria non cambia affatto la dinamica e ciò che siamo in grado di fare". (Nys)