Usa: McConnell, approvare pacchetto economico "altamente mirato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha detto oggi che ritiene che il Congresso debba approvare un pacchetto economico per il Covid-19 "altamente mirato", simile al disegno di legge del Gop da circa 500 miliardi di dollari che è stato bloccato all'inizio di quest'anno. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". I commenti di McConnell sottolineano che il costo delll'iniziativa rimane il più grande ostacolo per qualsiasi potenziale accordo. "Non credo che la situazione attuale richieda un pacchetto multimiliardario. Quindi penso che dovrebbe essere altamente mirato, molto simile a quello che ho messo in campo sia in ottobre che in settembre", ha detto McConnell ai giornalisti.(Nys)