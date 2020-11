Coronavirus: Usa, Biden annuncia il suo comitato consultivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di affrontare la pandemia "una delle battaglie più importanti che la nostra amministrazione dovrà affrontare", annunciando un nuovo comitato consultivo di transizione per il Covid-19 composto da 12 membri. Gli Stati Uniti hanno segnalato oltre 100 mila nuovi casi di coronavirus ogni giorno da mercoledì scorso, quando hanno raggiunto la prima pietra miliare. La media di sette giorni di decessi per il virus segnalati dagli stati è aumentata del 36 per cento nelle ultime tre settimane, secondo il CovidTracking Project. Il coronavirus è una delle quattro questioni chiave che Biden si è impegnato ad affrontare il primo giorno della sua amministrazione. Gli altri sono la ripresa economica, l'equità razziale e il cambiamento climatico. La task force sarà guidata da tre persone: l'ex chirurgo generale Vivek Murthy, l'ex commissario della Food and Drug Administration David Kessler e la dott.ssa Marcella Nunez-Smith dell'Università di Yale - come ha riferito il sito "Axios". Beth Cameron, che ha ricoperto il ruolo di direttore senior per la sicurezza sanitaria globale e la biodifesa nell'amministrazione Obama, e Rebecca Katz, co-direttrice del Center for Global Health Science and Security della Georgetown University, lavoreranno a stretto contatto con il comitato consultivo.(Nys)