Cile: governo nuovamente sconfitto in parlamento su progetto secondo ritiro anticipato fondi pensione

- Il governo del presidente del Cile, Sebastian Pinera, è stato sconfitto per la seconda volta in parlamento sul progetto che autorizza il prelievo di un ulteriore 10 per cento dei fondi previdenziali privati (Afp) da parte dei titolari. L'iniziativa è stata approvata oggi in prima lettura alla Camera dei deputati con 130 voti a favore e solo 18 contrari e dovrà passare adesso al vaglio del Senato dove pure si prospetta una sconfitta dell'esecutivo che non sembra in grado di poter tenere coesa la sua stessa maggioranza in parlamento. In questo senso uno dei principali partiti della coalizione di governo Chile Vamos, l'Unione democratica indipendente (Udi), ha accusato il governo di "debolezza" e "assenza di strategia". "A partire da oggi la relazione di questo gruppo parlamentare con il governo cambierà, non siamo disposti a pagare il prezzo di una linea poco chiara", ha affermato il capogruppo Udi, Maria Hoffmann. Si prevede che il progetto che autorizza una unica riscossione di un ulteriore 10 per cento della capitalizzazione delle Afp entrerà questa settimana alla commissione Affari costituzionali della Camera Alta e potrebbe essere votato già la settimana prossima. (segue) (Abu)