Usa: studio 2,2 milioni di donne hanno lasciato la forza lavoro da febbraio

- Quasi 2,2 milioni di donne statunitensi sono uscite dal mondo del lavoro dall'inizio della pandemia di Covid-19. A dirlo è un rapporto del Bureau of Labor Statistics, che spiega come le donne sono state colpite finanziariamente in modo sproporzionato dalla pandemia, rappresentando il 54,5 per cento della perdita netta complessiva di posti di lavoro da febbraio. Poco più della metà dei 12,1 milioni di posti di lavoro persi nei primi mesi della pandemia sono stati recuperati, grazie all'economia ha registrato una certa crescita negli ultimi mesi. Il tasso di disoccupazione femminile di ottobre per le donne dai 20 anni in su era ancora quasi il doppio di quello di febbraio, tuttavia, con una donna disoccupata ogni 15 (6,5 per ceto) contro il 3,1 per cento all'inizio della pandemia. Tra le donne che sono state maggiormente colpite finanziariamente negli ultimi mesi ci sono state le donne afroamericane, le latine e le giovani tra 20 e 24 anni.(Nys)