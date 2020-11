Porti: D'Agostino confermato vicepresidente Espo in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zeno D'Agostino è stato confermato vicepresidente dell'Organizzazione dei porti dell'Ue (European sea ports organisation-Espo). La nomina di D’Agostino, unico rappresentante dell’Europa del Sud, ha avuto l’appoggio di Belgio, Finlandia, Francia, Lettonia, Olanda, Romania, Spagna, Grecia, Danimarca, Irlanda, Svezia, Norvegia e Regno Unito, oltre naturalmente al pieno sostegno dell’Italia. Il ruolo di vicepresidente dell’organizzazione europea durerà altri 2 anni. “Sono onorato di poter continuare a rappresentare i porti del nostro Paese in qualità di viceresidente di Espo", ha commentato D’Agostino, sottolineando che “Assoporti sta lavorando su diverse questioni in sede dell’Ue e poter essere una voce nelle sedi opportune è un risultato importante per tutti i porti italiani". Per il presidente di Assoporti, Daniele Rossi, “questa conferma sottolinea quanto il ruolo dell’Italia sia centrale per le politiche dell’Unione. Stiamo lavorando insieme per rafforzare la voce del nostro Paese in tutte le sedi nazionali e internazionali. Ringrazio il collega D’Agostino per quanto sta facendo per tutti noi in sede Espo".(Com)