Covid: Parente (Iv), servono dati certi per la lotta al virus

- La presidente della commissione Igiene e sanità al Senato Annamaria Parente, commentando l’audizione del presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei Giorgio Parisi, ha sottolineato che "è evidente a tutti purtroppo che i numeri ci dicono che dobbiamo aumentare ancora di più la soglia dell’attenzione, del sacrificio e delle privazioni. La commissione continuerà ad approfondire le tematiche del ricorso ai test e al tracciamento per il contenimento della pandemia di Covid-19 e del monitoraggio relativo all'evoluzione della situazione epidemiologica. La mancanza di informazione su alcuni dati - sottolinea Parente - è deleteria per una sana lotta all'epidemia. Sono fondamentali dunque avere dati certi, informazioni accurate per prendere le dovute decisioni. È necessario fare un piano più a lungo termine e non andare per somma di dpcm. Lo dobbiamo alla serenità e sicurezza della nostra cittadinanza".(Com)