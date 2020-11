Brasile: ambasciatore d'Italia Azzarello inaugura Unità di salute di base a Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, ha partecipato oggi all'inaugurazione dell'ala sud dell'Unità di salute di base della capitale brasiliana, costruita grazie alla donazione dell'ambasciata. Lo riferisce l'ambasciata attraverso una pubblicazione sulla propria pagina Facebook. L'iniziativa fa parte della campagna "Adotta uno spazio per un bambino", promossa dalle ambasciate dei vari paesi e dalle Organizzazioni Internazionali con sede a Brasilia e portata avanti dall'ufficio affari Internazionali del governo del Distretto federale, in collaborazione con i dipartimenti delle politiche sociali e della prima infanzia del governo della capitale. "Campagne come questa, oltre a promuovere e realizzare occasioni di promozione sociale, rafforzano il legame di fratellanza storica che esiste tra Italia e Brasile, ribadendo l'importanza dei valori universali, come la solidarietà, fondamentali in questo momento difficile che stiamo vivendo", ha detto l'ambasciatore. (Brb)