Honduras: tormenta tropicale Eta, governo lancia allarme su situazione di emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota si cita a titolo di esempio il dipartimento di Cortés (nel nordovest dell’Honduras), in cui "la maggior parte delle strutture sanitarie è stata chiusa per danni, lesioni al personale sanitario e blocchi stradali". Il numero delle vittime e dei danni causati "è ancora incerto, molte persone risultano disperse e molte comunità non possono comunicare a causa del collasso delle strade. Eta ha provocato scene drammatiche di persone che vengono trascinate dalla forza dei fiumi, straripati a causa delle piogge, e di altre che cercano di mettersi in salvo dall’acqua che supera l’altezza della vita. Ci sono ancora migliaia di persone che si trovano isolate e stanno aspettando di ricevere aiuti. Molti luoghi in cui si trovano i sopravvissuti posso essere raggiunti solo in barca, ma non ce ne sono abbastanza. Tuttavia i pescatori delle comunità vicine si sono messi a disposizione e si sono mobilitati per aiutare queste persone che cercano disperatamente aiuto. A nord dell'Honduras, alcune delle zone più colpite sono i quartieri del comune di La Lima e San Pedro Sula, il cui aeroporto è stato completamente allagato. In queste località serve tutto: acqua, cibo, vestiti, medicine, barche per assistere le vittime, considerando che l'80 per cento del territorio menzionato è danneggiato. Le squadre di soccorso della Protezione Civile di Honduras – COPECO - hanno svolto un lavoro eroico, che questo venerdì è stato rafforzato con del personale e maggiori attrezzature come barche ed elicotteri per cercare di salvare i sopravvissuti e raggiungere aree di difficile accesso. Migliaia di persone si trovano in alberghi e alcune di loro hanno perso tutto ciò che avevano. Non esiste ancora un bilancio ufficiale, tuttavia si stima che decina di migliaia di persone siano state gravemente danneggiate da questo uragano". (Res)