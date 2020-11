Milano: soldi a infermiera per far entrare droga a San Vittore, 5 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due detenuti di San Vittore, L.G. di 27 anni e D.C. di 35, avrebbero organizzato un giro di spaccio di hashish e cocaina all’interno del carcere milanese, con la complicità di un’infermiera che, in cambio di denaro, consegnava loro la droga prelevata all’esterno da almeno tre complici. È quanto ha scoperto un’indagine della Polizia penitenziaria, coordinata dal pm Paolo Storari, che ha portato oggi all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip di Milano, nei confronti di quattro uomini e una donna, accusati di detenzione ai fini di spaccio e corruzione. Secondo quanto accertato, tra fine agosto e settembre si sono verificati quattro episodi in cui l’infermiera di 27 anni in servizio nel reparto tossicodipendenti, dietro il compenso di 1.100 euro complessivi, ha portato in carcere lo stupefacente, nonché un microcellulare e un iPhone. La giovane sanitaria era stata vista, durante un pedinamento, lo scorso 29 settembre ricevere della droga da E.I.W., 20enne finito oggi agli arresti domiciliari, in via Costantino Baroni a Milano e arrestata poco dopo in flagranza all’ingresso del carcere, quando era stata trovata in possesso di venti grammi di "fumo", a seguito di perquisizione dell’unità cinofila. Gli altri due destinatari dell’ordinanza sono D.G., fratello 32enne di L.G. finito ai domiciliari, e F.A., madre 65enne di D.C., sottoposto all’obbligo di presentazione alla caserma dei Carabinieri di Cesano Boscone (Mi). (Rem)