Atletica: De Vito, grande soddisfazione per la nostra Capitale

- "Complimenti all'Amministrazione comunale, alla Giunta e in particolare all'assessore Frongia e un sentito ringraziamento al presidente Giomi e all'intera Federazione per il lavoro straordinario che hanno condotto e che ha permesso di arrivare ad un risultato tanto importante: la European Athletics, infatti, ha stabilito che Roma ospiterà gli Europei di Atletica leggera del 2024". Lo dichiara, in una nota, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito. "La nostra Capitale potrà così, dopo 50 anni, tornare con grande orgoglio al centro dell'Atletica europea", conclude De Vito. (Com)