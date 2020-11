© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:COMUNE- Assemblea capitolina. (ore 14)REGIONE- L’assessore regionale alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani, e il Ceo della AS Roma, Guido Fienga, inaugurano il murale dedicato a Gigi Proietti. Partecipano Andrea Napoletano, direttore di Ater Roma, e l'artista Lucamaleonte. L’evento si svolge a Roma, in Via Tonale 6. L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 15)VARIE- Manifestazione promossa dal comitato "Lavoratori uniti" per chiedere al governo "gli ammortizzatori sociali ai lavoratori da mesi senza reddito". Alla protesta ha aderito l'Unione sindacale di base. Piazza Montecitorio, Roma. (ore 10:30) (Rer)