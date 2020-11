Coronavirus: Usa, 239.374 morti su 10.217.789 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 239.374 morti su 10.217.789 contagiati, secondo il conteggio effettuato dalla Johns Hopkins University. Il Presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di affrontare la pandemia "una delle battaglie più importanti che la nostra amministrazione dovrà affrontare", annunciando un nuovo comitato consultivo di transizione per il Covid-19 composto da 12 membri. Gli Stati Uniti hanno segnalato oltre 100 mila nuovi casi di coronavirus ogni giorno da mercoledì scorso, quando hanno raggiunto la prima pietra miliare. La media di sette giorni di decessi per il virus segnalati dagli stati è aumentata del 36 per cento nelle ultime tre settimane, secondo il CovidTracking Project. A livello globale si contano circa 1,3 milioni di morti su oltre 51 milioni di contagiati.(Nys)