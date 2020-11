Ue: economista Fitoussi, crisi vengono affrontate senza trovare una risposta comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione Europea, per Fitoussi, "è un’Unione che si impedisce di essere davvero tale", anche e soprattutto per limiti istituzionali. "C’è ancora la possibilità e la necessità di un’Europa profondamente diversa. Niente è impossibile e nulla ci è precluso in nessuna direzione. Per esempio, potremmo riprendere un processo federativo con gli Stati che la pensano in modo simile. Penso alla Francia, all'Italia, alla Spagna, al Portogallo e alla Grecia: penso all’Europa del Sud! Premesso che la natura dell’Unione è già profondamente mutata con l’uscita del Regno Unito e che avremmo potuto perdere la stessa Grecia, dobbiamo avere la forza di elaborare un progetto che costruisca questa Europa diversa e che eviti le trappole, anche retoriche, in cui siamo caduti in questi anni. Il problema è anche questo ed è anche la ragione per cui è molto difficile parlarne", ha aggiunto Fitoussi nell'intervista a "leSfide". (Res)