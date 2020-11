Ue: ministro Esteri tedesco Maas, accordo su Fondo ripresa passo enorme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto ora concluso contiene “chiari accordi sull’introduzione di nuove risorse proprie e fissa nette priorità per settori di spesa orientati al futuro, come la tutela del clima e la digitalizzazione”. Maas ha proseguito: “L’Europa intera aspetta con crescente impazienza il pacchetto finanziario per il Coronavirus”. I fondi devono finalmente arrivare “laddove c’è urgente bisogno: ai milioni di persone e imprese in pericolo la cui esistenza è minacciata a causa della pandemia”. Tutti coloro che hanno responsabilità politica in Europa, ha concluso Maas, devono ora “compiere rapidamente i passi ancora necessari. La seconda ondata della pandemia non ci consente ulteriori ritardi”. (Geb)