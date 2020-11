Aerospazio: Profumo (Leonardo), inclusione del settore nei Pact for Skills è riconoscimento sulla sua strategicità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo principale del patto è mobilitare e incentivare tutte le parti interessate pertinenti ad intraprendere azioni concrete per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro, unendo gli sforzi e creando partenariati che rispondano alle esigenze degli ecosistemi industriali europei a sostegno delle transizioni verdi e digitali e delle transizioni locali, strategie di crescita regionale. Micael Johansson, amministratore delegato di Saab e membro del consiglio dell'Asd, ha rappresentato l'ecosistema Aerospace & Defence (A&D) durante l'evento di lancio dell'iniziativa Pact for Skills, organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con la Presidenza tedesca del Consiglio Ue, con la partecipazione dei Commissari Schmit e Breton. (Com)