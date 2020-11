© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso di un’intervista a “Di martedì” su La7 ha voluto sottolineare la “gravità” del fatto che nei mesi scorsi "non ci sia stato un controllo adeguato su chi non ha rispettato le regole" ed è allo stesso modo "grave che dopo la prima ondata del Covid-19 non si sia rafforzato il sistema sanitario, anche utilizzando i fondi del Mes". (Rin)